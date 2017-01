London – Das Österreicher-Duell am Neujahrstag in der englischen Fußball-Premier-League ist klar an Kevin Wimmer gegangen. Der Oberösterreicher setzte sich mit Tottenham auswärts gegen Watford, den Club von Sebastian Prödl, mit 4:1 durch. Beide ÖFB-Innenverteidiger waren über die komplette Distanz im Einsatz.

Die Treffer für Tottenham erzielten Harry Kane (27.,33.) und Dele Alli (41.,46.). Younes Kaboul gelang wenige Sekunden vor Schluss nur noch das Ehrentor für die „Hornets“. (APA)