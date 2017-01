Wacker: Erst Trainer-, dann Personalfrage

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Neues Jahr, neuer Trainer im Tivolistadion? Kann sein, muss aber nicht sein – wer am 9. Jänner den Trainingsauftakt als Chefcoach des FC Wacker leitet, wird sich Ende der Woche weisen. „Thomas Grumser soll auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen“, konnte und wollte Alfred Hörtnagl am gestrigen Neujahrstag die Trainerfrage definitiv noch nicht beantworten. Weil dem bisherigen, recht erfolgreichen Interimscoach die vorgeschriebene UEFA-Pro-Lizenz fehlt, wird an einer Lösung gebastelt, die statutenkonform ist und mit der Grumser, bekanntlich kein Mann für halbe Sachen, gut leben bzw. arbeiten kann. Der 37-Jährige plante schon die Vorbereitung samt Trainingslager, betonte aber immer wieder, dass es eine „saubere Lösung“ braucht und er kein Problem damit hätte, wieder die Wacker Amateure zu betreuen.

Die Trainerentscheidung hat bei den Schwarzgrünen in der ersten Woche des neuen Jahres natürlich Priorität. „Zuerst muss der neue Coach stehen, dann erst kann über mögliche Kaderänderungen gesprochen werden“, so Hörtnagl. Damit ist vor allem auch Thomas Pichlmann gemeint. Der 35-jährige Torjäger, der im Herbst vor allem als Joker zum Einsatz kam, steht noch bis zum Sommer unter Vertrag, könnte aber auch in der Winterpause wechseln, wenn er beim FC Wacker keine Zukunft sieht. Das gilt wohl auch für den 24-jährigen deutschen Alex Riemann, der in der zweiten Jahreshälfte 2016 – auch verletzungsbedingt – weit unter seinen Möglichkeiten blieb.

Mader bei Wattens im Gespräch

Von Alex Gruber

Wattens – Torhüter Ferdinand Oswald und Edelroutinier Martin Svejnoha (39) sind die beiden ersten Spieler, die sich am Mittwoch zum Trainingsauftakt in der Kabine der WSG Wattens den hauseigenen Testungen stellen. Danach wird der WSG-Motor im Lauf dieser Woche weiter angewärmt, ehe ab 9. Jänner die Mühlen einer knochenharten Vorbereitungen mahlen.

Im Hintergrund läuft weiterhin die Suche nach einem oder mehreren Spielern – am besten aus der zentralen Achse. Wenn es rechts oder links einen verkannten (Roh-)Dia­manten hereinschneit, wird Wattens-Sportmanager Stefan Köck aber auch nicht „Nein“ sagen. Und „ja“ – es hat Kontakt mit Florian Mader gegeben. Der 34-jährige Schmirner, der für den Bundesligisten St. Pölten im Herbst auf 885 Einsatzminuten kam, tendiert nach der Geburt seines zweiten Töchterchens Richtung Heimat. Wäre ja unlogisch, wenn ein Aufsteiger wie Wattens nicht an so einen Edelroutinier denkt. „Er steht voll im Saft, hat viel Ruhe am Ball und auch die richtige Einstellung“, streut Köck Mader Rosen, ehe man sich in den nächsten Tagen zusammenrufen will. Der gute Wille bedarf ja beider Seiten und einer entsprechenden Vertragsauflösung mit den Niederösterreichern, die aber nicht das große Problem sein sollte. Flo Mader führt als Bundesliga-Meister mit der Austria, mit der er sogar in der Champions League vorspielte, beste Referenzen mit sich. Der Linksfuß hat Profil.

Einen Mann mit Profil, „der uns sofort weiterhilft“, wünscht sich klarerweise auch Coach Thomas Silberberger. An der taktischen Ausrichtung „tief stehen und blitzschnell umschalten“ wird sich auch im Frühjahr nicht allzu viel ändern. „Schnell, spritzig und wendig“, sind deswegen die Attribute, die einer offensiven Verstärkung zu Gesicht stehen würden. Dass viele Adabeis Wacker-Stoßstürmer Thomas Pichlmann immer wieder in Wattens ins Gespräch bringen, gehört zur Natur der Sache. „Pichlmann kann ich fast kategorisch ausschließen“, sagt Silberberger mit Blick auf die Spielanlage. „Außerdem ist er nicht am Markt“, ergänzt Köck. Das Gehaltsschema bei der WSG findet darüber hinaus in anderen Sphären statt. Köck brachte die Sachlage am Neujahrstag nüchtern auf den Punkt: „Morgen gehe ich ins Büro, schaue mir alles an und dann sehen wir weiter.“ Arbeit macht das Leben süß.