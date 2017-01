Middlesbrough - Meister Leicester City steht nach einem torlosen Remis am Montagnachmittag beim Tabellen-16. in Middlesbrough weiter ohne Auswärtssieg in der Premier League da. Es war erst der dritte Meisterschafspunkt des Clubs von Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs, der auf der linken Abwehrseite durchspielte, in der Fremde.

Nach vier Siegen in Serie in der Premier League hat sich Liverpool am Montag bei Sunderland mit einem 2:2 begnügen müssen. Die „Reds“ könnten im Kampf um Platz eins damit weiter Boden auf Chelsea verlieren. Der Spitzenreiter liegt fünf Zähler voran und ist erst Mittwoch bei Tottenham im Einsatz. Weiters rückte Manchester City wieder näher. Die Citizens gewannen gegen Burnley mit 2:1.

Manchester United bleibt in der Premier League auf dem Vormarsch. Mit einem 2:0 bei West Ham United holte die Mannschaft von Star-Trainer Jose Mourinho am Montag den sechsten Ligasieg in Folge. Die weiter sechstplatzierten „Red Devils“ zogen punktetechnisch damit vorläufig mit dem Fünften Tottenham gleich. Auf den Zweiten Liverpool fehlen nun fünf Zähler. (APA)