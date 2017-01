Innsbruck - Die Trainerfrage beim FC Wacker Innsbruck ist endgültig geklärt: Wie die TT schon am Freitagvormittag berichtete, übernimmt Karl Daxbacher den vakanten Posten beim Tiroler Traditionsverein. Die offizielle Bestätigung folgte zu Mittag via Presseaussendung.

Thomas Grumser, der die Schwarzgrünen seit der Trennung von Übungsleiter Maurizio Jacobacci im September interimistisch betreut hatte, rückt zurück ins zweite Glied und übernimmt bei den Wacker Amateuren das Kommando. Parallel dazu nimmt der 37-Jährige die Ausbildung zur UEFA-Pro-Lizenz in Angriff.

„Zuerst möchten wir uns ausdrücklich bei Thomas Grumser bedanken, der in einer schwierigen Phase zur Verfügung gestanden ist und die Mannschaft während der letzten drei Monate wieder stabilisiert hat", wurde General Manager Alfred Hörtnagl zitiert. Unter Grumser verlor der FC Wacker in zehn Partien nur das Derby gegen die WSG Wattens.

Erste Trainingseinheit am Montag

Mit Daxbacher steht künftig ein Trainer-Routinier im Tivoli an der Seitenauslinie: Der 63-Jährige, der als Spieler 393 Partien für die Wiener Austria absolvierte, coachte neben den „Veilchen" auch den LASK und führte in der Vorsaison den SKN St. Pölten in die Bundesliga.

„Karl Daxbacher kennt die Liga wie kein anderer. Unter seiner Führung wollen wir den unter Grumser gestarteten Erfolgslauf auch im Frühjahr fortsetzen", betonte Hörtnagl. Die offizielle Vorstellung von Daxbacher im Tivoli erfolgt am Montag. Dann wird der Neo-Coach auch die erste Trainingseinheit leiten. (TT.com)