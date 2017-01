Innsbruck - Die Trainerfrage beim FC Wacker Innsbruck scheint endgültig geklärt: Nach TT-Informationen steht Karl Daxbacher bei den Schwarz-Grünen ante portas und soll in den kommenden Stunden offiziell als neuer Übungsleiter vorgestellt werden.

Interimstrainer Thomas Grumser, der den Innsbrucker Traditionsverein seit September betreut hatte, rückt zurück ins zweite Glied und übernimmt wieder bei den Wacker Amateuren das Kommando.

Mit Daxbacher steht künftig ein Trainer-Routinier im Tivoli an der Seitenauslinie: Der 63-Jährige, der als Spieler 393 Partien für die Wiener Austria absolvierte, coachte neben den „Veilchen“ auch den LASK und führte in der Vorsaison den SKN St. Pölten in die Bundesliga. (TT.com)