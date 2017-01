Von Alex Gruber

Innsbruck – Gebetsmühlenartig wurde in den letzten Wochen im Lager der Schwarzgrünen betont, dass man Thomas Grumser trotz fehlender UEFA-Pro-Lizenz im Amt halten wolle. Letztlich zog aber der 37-jährige Interimscoach selbst einen Strich unter diese Rechnung. „Mir taugt so eine Lösung nicht, wenn ein anderer vorneweg geht. Vielleicht sagt er dann vor den Kameras etwas anderes als ich dann in der Kabine zur Mannschaft sage. So etwas ist nicht gut, das will ich nicht. Für halbe Sachen bin ich nicht zu haben“, diktiert Grumser ähnlich klar, wie er den FC Wacker in den vergangenen Wochen im Herbst auch erfolgreich geführt hat. Mit nur einer Niederlage aus zehn Spielen und 19 Punkten stabilisierte er den Traditionsklub auf dem fünften Tabellenplatz, zwölf Punkte auf Leader LASK fehlen.

„Ich bedanke mich beim Verein für das Vertrauen. Die zweieinhalb Monate waren eine lässige Erfahrung für mich und ich möchte meine Ausbildung jetzt so rasch wie möglich abschließen“, erklärt Grumser, der Daxbacher von den Amateuren aus in die Karten spielen will: „Ich stehe hinter dieser Lösung und unterstütze den neuen Cheftrainer zu 100 Prozent.“

Karl Daxbacher bat um Verständnis und wollte sich auf TT-Anfrage, wie mit dem Klub vereinbart, erst bei seiner offiziellen Vorstellung am kommenden Montag äußern.

Wackers General Manager Alfred Hörtnagl begrüßte zunächst den klaren Entscheidungsweg von Interimscoach Grumser: „Zuerst möchten wir uns ausdrücklich bei Thomas Grumser bedanken, der in einer schwierigen Phase zur Verfügung gestanden ist und die Mannschaft während der letzten drei Monate wieder stabilisiert hat. Er hat dabei seine Trainerqualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er ist unser Mann für die Zukunft, wir planen fest mit ihm.“ Genauer gesagt sollen die Wacker-Fohlen rund um Grumser noch enger an die Profi-Abteilung heranrücken, um die Durchlässigkeit für junge Talente weiter zu erhöhen.

Zur Personalie von Daxbacher wollte sich Hörtnagl vor der offiziellen Pressekonferenz am Montag noch nicht im Detail äußern, eines steht aber dennoch unbestritten fest: „Karl Daxbacher kennt die Liga wie kein anderer. Unter seiner Führung wollen wir den unter Thomas Grumser gestarteten Erfolgslauf im Frühjahr fortsetzen.“

Am bestehenden Co-Trainerstab wird nicht gerüttelt, Daxbacher soll sich ab Montag – das erste offizielle Mannschaftstraining ist für 9.30 Uhr angesetzt – in Ruhe sein Bild von der Mannschaft machen. „Es wird eine erste Phase des Beobachtens geben“, stellt Hörtnagl fest, dass derzeit der falsche Zeitpunkt für etwaige Personaldiskussionen im Kader sei. Genauso, um wieder Gedanken an den Meistertitel in dieser Saison ins Bild zu rücken. In den 18 Monaten, die Daxbachers Vertrag läuft, wird der Blick dennoch auf Sicht wieder nach oben gerichtet. „Er weiß, wie man Titel gewinnt“, schließt Hörtnagl, der die Spieler natürlich vorab informierte. Torhüter Pascal Grünwald lernte Daxbacher schon in gemeinsamen Tagen bei der Austria kennen, Torjäger Thomas Pichlmann sagt: „Seine Erfolge sprechen für sich.“

Nach dem überaus selbstbewussten Italo-Schweizer Maurizio Jacobacci und Interimscoach Grumser, für den sich auch viele Spieler starkmachten, lernen die Wacker-Kicker in dieser Saison also ihren dritten Chef kennen.

WSG Wattens: Beim Tiroler Erzrivalen, der dem FC Wacker ausgerechnet im Derby die einzige Niederlage in der Ära Grumser zugefügt hat, herrscht transfertechnisch Ruhe. Die Verhandlungen mit Tirols Bundesliga-Kicker Florian Mader sind laut Sportmanager Stefan Köck im Laufen. Und im bereits eröffneten Trainingsalltag lässt das heftige Schneetreiben oft nur den Griff zu den Laufschuhen oder den Gang in die Kraftkammer zu. Die Wintervorbereitung ist zuweilen schmerzhaft.