Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Fad ist es nie beim FC Wacker. Das kann Alex Hauser bestätigen. Seit der mittlerweile 31-jährige Unterländer im August 2009 bei den Schwarzgrünen anheuerte, durchlebte er ein stetes Wechselbad der Gefühle. Wenn es rund ums Tivoli eine fixe Konstante gab, dann waren das die Trainerrochaden. Vor siebeneinhalb Jahren wurde Hauser als Neuzugang vom damaligen Trainer Walter Kogler begrüßt, am kommenden Montag lauscht der FCW-Kapitän den Antrittsworten von Karl Daxbacher, dem neunten Trainer seit 2009.

„Dabei begann alles mit der Ära Kogler ziemlich konstant“, erinnert sich Hauser an die ersten dreieinhalb Jahre mit Aufstieg und einer recht guten Zeit in der Erstklassigkeit zurück: „Mit der Entlassung von Kogler im Oktober 2012 wurde es dann turbulent.“ Roland Kirchler, Michael Streiter, Klaus Schmidt, Maurizio Jacobacci und Thomas Grumser gaben sich als Cheftrainer in der Folge die Klinke in die Hand, dazwischen werkten auch Interimstrainer wie Flo Klausner, der zweimal einsprang, und Andi Schrott.

„Routine wird so etwas nie, es ist doch wieder eine Art Neustart. Schließlich geht es immer darum, sich für die Stammelf aufzudrängen“, blickt Hauser dem Trainingsstart unter dem „Aufstiegsspezialisten“ Karl Daxbacher gespannt entgegen.

Die Ziele für das Frühjahr 2017 will der kampfstarke Linksfuß nicht unbedingt an Tabellenplatzierungen festnageln. „Wir müssen so starten, wie wir aufgehört haben. Dann sind wir in dieser Liga auf Kurs“, blickt Hauser noch einmal auf die erfolgreiche Zeit unter Thomas Grumser zurück. „Da wurde eine kollektive Stärke erarbeitet. In den letzten Partien hatte ich beim Einlaufen das Gefühl, dass uns nicht viel passieren kann, der Gegner schon verdammt stark sein muss, wenn er uns schlagen will. Dieses Selbstvertrauen fehlte in den schlechten Phasen im Herbst vollkommen.“

Aufstieg oder Meistertitel sind für Hauser keine Themen, dazu ist der Familienvater zu sehr Realist. „Erstens liegt es an uns, ein nahezu makelloses Frühjahr zu spielen, was schwer genug wird. Dazu müssten mit Winterkönig LASK und dem Zweitplatzierten Lustenau gleich zwei Mannschaften in ein Loch fallen. Das spielt es normalerweise nicht im Fußball.“