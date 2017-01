Innsbruck - Tivoli-Nebenplatz oder Besele waren für den Trainingsauftakt des FC Wacker geplant - am Ende wurde es aufgrund der Neuschneemassen doch die Halle. Fix ist freilich, dass mit Karl Daxbacher der neue FCW-Coach seine Antrittsworte an die Mannschaft richtet, ehe er dann um 12 Uhr im Tivoli offiziell präsentiert wird.

Fix ist auch, dass Thomas Pichlmann heute die schwarzgrünen Klamotten überstreift. „Eigentlich logisch, denn ich habe Vertrag bis Sommer“, schmunzelte der 35-jährige Torjäger gestern noch recht entspannt. In den nächsten Tagen erwartet er sich nach der Trainerentscheidung „offene Worte“ von Vereinsseite: „Ob man noch auf mich baut oder ob ich Gelegenheit bekomme, die letzte Zeit meiner Karriere irgendwo anders auf Torjagd zu gehen.“

Das erste Testspiel des FC Wacker steht am 14. Jänner in Bozen gegen den FC Südtirol auf dem Programm. Das Trainingslager ist vom 1. bis 10 Februar in Ägypten (El Goun­a in der Nähe von Hurghada) eingeplant.

Die WSG Wattens bestreitet den heutigen Trainingsauftakt auf dem Kunstrasen in Mils, sofern der Platz von den Schneemassen befreit werden konnte. Nicht mit dabei ist Trainer Thomas Silberberger, der im Rahmen seiner UEFA-Pro-Lizenz-Ausbildung drei Tage in Faak am See zu absolvieren hat. Dafür steigt Neuerwerbung Florian Mader bei den Wattenern ein. (w.m.)