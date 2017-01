Innsbruck - Als Karl Daxbacher 1985 als Spieler zur Wiener Austria wechselte, da war der FC Wacker Innsbruck das Maß aller Dinge. „Man darf nicht vergessen, dass das der dritterfolgreichste österreichische Verein ist“, gab der 63-Jährige bei seiner Präsentation am Montag im Tivoli-Stadion zu bedenken. Und an die guten alten Zeiten will der Neo-Trainer mit den Schwarzgrünen anknüpfen. „Es gibt nur ein Ziel: Den FC Wacker dorthin zu führen, wo er hingehört - in die Bundesliga.“

Spätestens nach der Liga-Reform in der Saison 2018/19 sollen die Fans in Tirol wieder erstklassigen Fußball zu sehen bekommen. „Natürlich geben wir die Meisterschaft heuer nicht auf, aber da müsste schon sehr viel zusammenlaufen, dass es mit dem Aufstieg noch klappt“, sagte Daxbacher. „Wir wollen die Saison so beenden, dass man das Gefühl hat, Wacker ist im nächsten Jahr der Top-Favorit auf den Titel.“

Der Schnitt aus der Interims-Trainer-Ära Thomas Grumser (19 Punkte in 10 Spielen) solle auf jeden Fall gehalten werden: „Den Weg der letzten Spiele werden wir weitergehen. Die Entwicklung war sehr positiv. Man hat gemerkt, dass da eine Mannschaft zusammengewachsen ist, die in jedem Spiel alles gibt“, zeigte sich der ehemaliga LASK-, Austria- und St.-Pölten-Coach beeindruckt.

Wackers General Manager Ali Hörtnagl ist überzeugt, den richtigen Mann gefunden zu haben: „Karl hat eine lange Geschichte im österreichischen Fußball mit viel Erfahrung, strahlt Ruhe aus und hat auch oft mit jungen Spielern zusammen gearbeitet. Das ist genau das, was wir in der aktuellen Situation brauchen.“

Daxbacher, der seit vielen Jahren mit seiner Familie den Urlaub im Zillertal verbringt, ist bei all den Vorschusslorbeeren klar, dass er an Erfolgen gemessen wird: „Die Zusammenarbeit im Fußball ist immer resultatsabhängig. Wenn es einmal nicht läuft, dann tun sich die Trainer immer schwer.“ Eine Aufstiegsprämie sei auf jeden Fall im Vertrag bis Sommer 2018 verankert, wie der neue Übungsleiter nach kurzem Zögern bestätigte: „Leistung muss auch honoriert werden.“ (pim)