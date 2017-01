Arsenal hat die Verträge mit den französischen Teamspielern Olivier Giroud und Laurent Koscielny langfristig verlängert. Weitere Details wollte der Premier-League-Club am Donnerstag nicht bekannt geben. Verteidiger Koscielny gab via Twitter bekannt, dass er nun bis 2020 an die „Gunners“ gebunden sei. Giroud war mit 24 Pflichtspieltoren der beste Arsenal-Torschütze der vergangenen Saison.

Neben den beiden Internationalen verlängerte auch deren Landsmann Francis Coquelin, der bisher noch keinen Einsatz für Frankreichs A-Team verbuchen konnte. (APA)