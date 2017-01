Kazuyoshi Miura, mit bald 50 Jahren der älteste noch aktive Fußball-Profi, hat noch nicht ausgedient. Japans Fußballer der Jahre 1992 und 1993 hängt eine weitere Saison bei Yokohama in der zweithöchsten Liga an. Miura, der im Februar seinen 50er feiert, stürmte in seiner nunmehr 35-jährigen Profi-Laufbahn auf vier Kontinenten. In Europa spielte „King Kazu“ für den FC Genoa und Dinamo Zagreb. (APA)