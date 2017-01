Vicenza – Der Transfer von Robert Gucher innerhalb der italienischen Serie B von Frosinone zu Vicenza Calcio ist perfekt. Der italienische Fußball-Zweitligist gab am Dienstag bekannt, dass der 25-jährige Steirer einen Vertrag bis 30. Juni 2019 unterschrieben hat.

Der Mittelfeldspieler war im Herbst bei Frosinone nur zu vier Einsätzen gekommen. Gucher war erstmals als 18-Jähriger im Jahr 2008 von Frosinone unter Vertrag genommen worden. 2010 wurde er an Genoa, ein Jahr später an Kapfenberg verliehen. Ab 2012 war er für Frosinone im Einsatz, in der Saison 2015/16 auch in der Serie A. (APA)