Ghanas Fußball-Team ist ein erfolgreicher Start in den Afrika Cup gelungen. Der Mitfavorit setzte sich am Dienstag beim Turnier in Gabun in Port-Gentil gegen Uganda mit 1:0 durch. Topstar Andre Ayew von West Ham United erzielte per Elfmeter (32.) nach Foul von Isaac Isinde an Kapitän Asamoah Gyan den entscheidenden Treffer. Der Lieferinger Samuel Tetteh saß bei Ghana auf der Bank.

Die zweite Partie der Gruppe D Ägypten gegen Mali endete torlos.