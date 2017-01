Innsbruck - Bei einer großen, pompösen Gala in Mailand hat Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin am Montagabend sein neues Logo vorgestellt. Während auf dem Event die Zukunft der "alten Dame" eingeleitet werden sollte, gingen in den sozialen Medien die Wogen hoch. Die meisten Fans und Unterstützer kamen mit dem neuen Vereinswappen so gar nicht klar und ließen ihrem Unmut freien Lauf.

"Bitte nicht auf die Trikots. Macht den Mist hin wo immer ihr auch wollt, aber auf den Trikots soll das klassische Logo bleiben", schrieb ein User auf Facebook. Auch für einen weiterer Facebook-Nutzer ist das neue Wappen "absoluter Mist. Wir sind auf der ganzen Welt für unser altes Logo bekannt, das wir lieben - und nicht für ein J".

Das neue Logo des 32-maligen Scudetto-Siegers bricht komplett mit dem alten. Anstelle des schwarz-weiß gestreiften Ovals, mit dem Juventus-Schriftzug in der oberen und einem aufgerichteten Stier in der unteren Hälfte, tritt ein stilisiertes J. Das offizielle Motto des Logo-Wechsels: "Black and White and More", zu Deutsch "Schwarz und Weiß und Mehr".

Bereits Ende der 1970er-Jahre hat Juventus einen ähnlichen Schritt gewagt und das klassische Logo durch ein aufgerichtetes Zebra ersetzt. 1994 lies man das Experiment aber wieder sein und kehrte zu der seit den 1920er-Jahren in verschiedenen Variationen verwendeten Version zurück.

"Das Wesentliche findet auf dem Platz statt"



Einige Fans springen für ihren Verein aber auch in die Bresche, verteidigen die Entscheidung des Vorstandes und bezeichnen sie als "zukunftsweisend". Andrea Agnelli, Fiat-Erbe und Präsident von Juventus Turin, verteidigte auf der Mailänder Gala den Wechsel: "Innovation bedeutet Fortschritt, ohne zu vergessen, wer du bist. Das Wesentliche wird immer für uns auf dem Platz stattfinden." (TT.com, bfk)