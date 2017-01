Libreville – Gastgeber Gabun und Burkina Faso sind beim Fußball-Afrika-Cup nach wie vor im Gleichschritt unterwegs. Die beiden Teams trennten sich am Mittwoch im zweiten Spiel der Gruppe A mit 1:1 und haben damit nach dem jeweiligen 1:1-Auftaktremis zwei Zähler und ein Torverhältnis von 2:2 auf dem Konto. Für Gabun war ein Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang (38./Elfmeter) zu wenig für den Sieg.

Der 27-jährige Dortmund-Offensivspieler sorgte für den Ausgleich und sein zweites Tor im Turnierverlauf, nachdem er selbst von Tormann Kouakou Herve Koffi zu Fall gebracht worden war. Bereits kurz nach dem Beginn hätte er per Kopf für die Führung sorgen können, konnte den Ball nach einem Bouanga-Lattenschuss aber nicht im Tor unterbringen. So war es Burkina Faso vorbehalten, vorzulegen. Prejuce Nakoulma (23.) setzte sich nach einem Konter gegen die schwache Gastgeber-Abwehr durch.

Kamerun ist vor der letzten Runde in der Gruppe A beim Fußball-Afrika-Cup im Aufstiegsrennen in der Pole Position. Die Mannschaft von Teamchef Hugo Broos feierte am Mittwoch in Libreville einen 2:1-Erfolg gegen Guinea-Bissau, es war zugleich der erste Sieg in der Gruppe überhaupt. Kamerun ist somit mit vier Zählern an der Spitze, Gabun und Burkina Faso, die sich 1:1 trennten, haben zwei Zähler.

Guinea-Bissau ist mit einem Punkt Schlusslicht. Gegen Kamerun war ein früher Treffer von Piqueti (13.) zu wenig, Sebastien Siani (61.) und Michael Ngadeu-Ngadjui (79.) sorgten für die Wende zugunsten des Favoriten. Kamerun reicht damit zum Abschluss gegen Gastgeber Gabun schon ein Punkt für das Weiterkommen ins Viertelfinale. Gabun muss dabei auf Mario Lemina und Johan Obiang verzichten, die verletzungsbedingt im Turnierverlauf nicht mehr eingesetzt werden können. Burkina Faso und Guinea-Bissau treffen am Sonntag im Parallelspiel aufeinander. (APA/dpa)