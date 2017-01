Innsbruck – Wer soll den fünften Meistertitel in Folge des FC Bayern verhindern? Von den Traditionsklubs ist in der deutschen Bundesliga weit und breit kein Gegner in Sicht. Einzig die sensationellen Aufsteiger von RasenBallsport Leipzig wollen so lange wie möglich im Windschatten des Rekordmeisters auf ihre historische Chance lauern. Dass zurzeit mehr Meisterwetten auf die Leipziger Bullen mit dem österreichischen Erfolgstrainer Ralph Hasenhüttl abgeschlossen werden als auf die Münchner, hat seinen Grund. Wer 100 Euro auf die Bayern setzt, erhält lediglich 107 Euro; ein Leipziger Titel wird mit eine­r Quote von 7,5 honoriert.

Zum Startschuss ins neue Bundesliga-Jahr gastieren David Alaba und Co. bereits heute Abend in Freiburg. Nach dem 3:0 gegen den Zweiten Leipzig zum Jahresausklang soll in der 17. Runde die Tabellenführung untermauert werden – den inoffiziellen Herbstmeistertitel im Jänner inklusive. „Wir wollen einfach unser erstes Spiel gewinnen und ein Zeichen setzen“, sagte Arjen Robben. Gleich Stärke demonstrieren will der ohne die verletzten Jérôme Boateng und Thiago startende Rekordmeister. Trainer Carlo Ancelotti hat sich viel vorgenommen. „In der ersten Saisonhälfte darf man Fehler machen, in der zweiten nicht“, betonte der Italiener nach dem Trainingslager in Katar.

Wie zuletzt vor vier Jahren unter Jupp Heynckes würden die Bayern die Saison so gerne mit dem Triplegewinn am 3. Juni im Millennium Stadium von Cardiff krönen. „Das Finale ist einer unserer Träume“, gestand Alaba. Schon die erste Hürde dahin wird die Bayern aber fordern: Im Achtelfinale wartet Arsenal.

In der Liga droht den Bayern in dieser Saison nur von Überfliege­r Leipzig Konkurrenz. Mit 39 Punkten führen die Bayern die Tabelle an, der Aufsteiger folgt mit schlechterem Torverhältnis und drei Zählern Rückstand, der Dritte Hertha BSC mit bereits neun. Auf die Roten Bullen unter Trainer Ralph Hasenhüttl wartet nach einer stimmigen Vorbereitung mit dem Heimspiel gegen den Vierten Eintracht Frankfurt gleich ein Gradmesser.

Nicht mehr als Gegner betrachten die Bayern den Langzeitrivalen. Borussia Dortmund kämpft als Siebenter mit schon zwölf Zählern Rückstand und seiner Form. Den alten und neuen Bayern-Präsident Uli Hoeneß veranlasste dies zu einer Spitze gegen den Rivalen. Der BVB habe einmal gemeint, dem FC Bayern „auf die Pelle“ rücken zu können. „Und was ist passiert? Ich habe Weihnachten auf die Tabelle geschaut und festgestellt: Es sind wieder zwölf Punkte“, sagte Hoeneß in seiner gewohnten Rolle als Polterer gegenüber Sky.

In den eigenen Reihen schraubte Hoeneß die Ansprüche ebenfalls hoch. Er habe im Herbst noch viel Luft nach oben gesehen. „Es ist unsere Aufgabe, all die Freunde, die sich jetzt schon die Hände reiben, dass es endlich beim FC Bayern auch mal bergab geht, am Saisonende wieder weinen zu sehen.“ (w.m, APA)