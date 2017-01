Titelverteidiger Elfenbeinküste droht beim Afrika-Cup in Gabun das vorzeitige Aus. Die Ivorer holten am Freitag in Oyem nur ein 2:2 gegen die Demokratische Republik Kongo und haben dadurch nach zwei Gruppenspielen lediglich zwei Punkte auf dem Konto. Damit kommt es am Dienstag zum Gruppenfinale zwischen der Elfenbeinküste und Marokko um den Einzug ins Viertelfinale.

Der Titelverteidiger muss das Duell unbedingt gewinnen, selbst ein Remis reicht gegen Marokko (drei Punkte) nicht. Die Nordafrikaner gewannen am Abend ihr Spiel gegen Togo mit 3:1. Die Demokratische Republik Kongo blieb trotzdem Tabellenführer der Gruppe C, da sie ihr erstes Spiel gegen Marokko überraschend mit 1:0 gewonnen hatte.

Kapitän Geoffroy Serey Die (67.) glich die Pausenführung des Kongo in der zweiten Spielhälfte zwar aus, mehr war für die Elfenbeinküste aber nicht mehr zu holen. Der Außenseiter ging durch Neeskens Kebano (9.) und Junior Kabananga (28.) zweimal in Führung. Das 1:1 erzielte der bei Manchester City aussortierte Stürmer Wilfried Bony (26.) von Stoke City. ( APA)