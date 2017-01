Titelverteidiger Elfenbeinküste wartet beim Afrika-Cup in Gabun auch nach dem zweiten Gruppenspiel auf einen Sieg. Gegen die Demokratische Republik Kongo reichte es am Freitag nur zu einem 2:2 (1:2). Während der Kongo nun mit vier Zählern vom Aufstieg ins Viertelfinale träumen kann, sind die Ivorer im abschließenden Gruppenspiel gegen Marokko gehörig unter Druck.

Kapitän Geoffroy Serey Die (67.) glich die Pausenführung des Kongo in der zweiten Spielhälfte zwar aus, mehr war für die Elfenbeinküste aber nicht mehr zu holen. Der Außenseiter ging in Oyem durch Neeskens Kebano (9.) und Junior Kabananga (28.) zweimal in Führung. Das 1:1 erzielte der bei Manchester City aussortierte Stürmer Wilfried Bony (26.) von Stoke City. (APA/Reuters)