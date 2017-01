Freiburg – Robert Lewandowski hat den FC Bayern München gerade noch vor einem Stotterstart im Fußball-Jahr 2017 bewahrt. Der Pole machte den 2:1-Sieg beim SC Freiburg am Freitagabend zum Auftakt der 17. Runde der deutschen Bundesliga mit seinem zweiten Treffer erst in der 91. Minute perfekt. Der Vorsprung auf den von Ralph Hasenhüttl gecoachten Verfolger RB Leipzig konnte auf sechs Punkte vergrößert werden.

Die Leipziger sind erst am Samstag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt im Einsatz. Lewandowski hatte zuvor schon in der 35. Minute ausgeglichen, er hält nun bei 14 Saisontreffern. Dank ihm fixierten die Bayern ihren siebenten Pflichtspielsieg hintereinander, den sechsten in der Liga. ÖFB-Star David Alaba kam bis zur 71. Minute links in der Viererkette zum Zug, ÖFB-U19-Teamspieler Marco Friedl, der zuletzt im Trainingslager in Katar Profiluft schnuppern durfte, stand nicht im Kader.

Freiburg ging in Führung

Für die Freiburger war ein schneller Treffer von Janik Haberer (4.) zu wenig, für sie ging eine Serie von vier Partien ohne Niederlage in Folge unglücklich zu Ende. Sie hatten sich äußerst aggressiv, zweikampfstark und couragiert präsentiert und hatten den deutlich feldüberlegenen Münchnern nur wenige Topchancen gelassen.

Beim Führungstreffer der Freiburger führte das Pressing der Hausherren zum Erfolg. Ein Hummels-Klärungsversuch wurde abgefangen, der Ball kam zu Haberer, der aufs Tor zulief und ins lange Eck abschloss. Alaba konnte auch nicht mehr retten. In der Abwehr machten die Freiburger kaum Fehler, eine Unachtsamkeit wurde aber bestraft. Nach einem Costa-Eckball traf Lewandowski aus der Drehung volley (35.).

Gleich nach Wiederbeginn hatten die Münchner Pech, dass ein Foul an Thomas Müller im Strafraum ungeahndet blieb. Freiburgs Abwehrriegel stand in der Folge weiter sicher und in der Offensive war auch die eine oder andere Gelegenheit zu sehen. Als alle mit einem Unentschieden rechneten, schlug Lewandowski doch noch zu. Der Topstürmer nahm sich den Ball nach Ribery-Flanke herrlich mit der Brust herunter und verwertete ins Eck. Der Saisonstart des von Carlo Ancelotti trainierten Rekordmeisters war gerettet. Die Bayern sind zum 22. Mal Liga-Halbzeitmeister, zum sechsten Mal in Folge. (APA)