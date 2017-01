Liverpool ist im englischen FA-Cup im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Als klarer Favorit mussten sich die „Reds“ am Samstag vor eigenem Publikum gegen den Zweitliga-Nachzügler Wolverhampton Wanderers 1:2 geschlagen geben. Das zweite Tor gelang dem Wiener Andreas Weimann in der 41. Minute. Der Stürmer hatte in seiner Zeit bei Aston Villa schon zweimal gegen Liverpool an der Anfield Road getroffen.

Außerdem hat der Ex-Teamspieler nun keines seiner fünf Pflichtspiele im Liverpool-Stadion verloren. Richard Stearman hatte die „Wolves“ bereits in der ersten Spielminute in Führung gebracht. Der Anschlusstreffer durch Divock Origi in der 86. Minute kam für Liverpool zu spät. (APA)