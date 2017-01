Sevilla - Der FC Barcelona hat im Rennen um den spanischen Meistertitel einen Rückschlag erlitten. Der Titelverteidiger erreichte am Sonntag auswärts gegen Betis Sevilla nur ein 1:1 und liegt damit nach Verlustpunkten gerechnet schon sieben Zähler hinter Spitzenreiter Real Madrid.

Alexander Alegria hatte die Gastgeber in der 75. Minute in Führung gebracht, Luis Suarez gelang in der 89. Minute nur noch der Ausgleich für die Katalanen.

Barcelona haderte nach dem Spiel aufgrund eines nicht gegebenen Treffers mit dem Schiedsrichter. Wie TV-Bilder bewiesen, befand sich der Ball in der 77. Minute beim Stand von 0:1 aus Sicht der Katalanen klar über der Linie - dennoch wurde das Tor nicht gegeben.

Barca-Coach Luis Enrique gab sich nach dem Schlusspfiff diplomatisch. „Der Schiedsrichter benötigt technische Hilfe“, meinte der spanische Ex-Teamspieler. Im Gegensatz zu England gibt es in Spaniens höchster Liga keine Torlinien-Technologie.

Real Madrid hat die Ausrutscher der Konkurrenz in Spaniens Fußball-Meisterschaft ausgenutzt. Nach einem 3:0 gegen Real Sociedad am Sonntagabend liegen die Königlichen an der Spitze der Tabelle nun vier Zähler vor Verfolger Barcelona sowie dem punktegleichen Dritten FC Sevilla. Real hat darüber hinaus ein Spiel weniger bestritten.

Mateo Kovacic (38.), Cristiano Ronaldo (51.) und der eingewechselte Alvaro Morata (82.) trafen im Bernabeu-Stadion für die Heimischen. Der Weltfußballer hat nun in den jüngsten 13 Spielen für Real 13 Tore erzielt. Gegen die um einen Champions-League-Startplatz kämpfenden Gäste aus dem Baskenland agierte Ronaldo jedoch zunächst als Einfädler.

Nachdem erste Pfiffe auch gegen seine Person von den Rängen kamen, brachte der Portugiese Kovacic in Position, was der in Linz geborene kroatische Internationale zu seinem ersten Treffer in „La Liga“ nutzte. Kovacic revanchierte sich nach Seitenwechsel mit der Vorlage auf Ronaldo zum 2:0. Nach Gelb-Rot für Gäste-Akteur Inigo Martinez legte Morata dann weiter nach. (APA)