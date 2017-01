Mirko Slomka hat ein erfolgreiches Debüt als Trainer des Karlsruher SC gefeiert. ÖFB-Legionär Erwin Hoffer bescherte dem KSC am Sonntag in der zweiten deutschen Bundesliga mit seinem Treffer in der 82. Minute einen 3:2-Sieg, damit beendete der Tabellen-15. eine Serie von sieben Spielen ohne Sieg. Es war Hoffers zweites Tor in der laufenden Saison.

Der VfB Stuttgart verpasste unterdessen den Sprung an die Tabellenspitze. Die Schwaben gewannen beim Schlusslicht FC St. Pauli durch den Treffer von Carlos Mane zwar mit 1:0, bleiben aber wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter dem punktgleichen Tabellenführer Eintracht Braunschweig auf Rang zwei. ÖFB-Teamspieler Florian Klein blieb 90 Minuten auf der Stuttgarter Bank.

Der Vorarlberger Georg Margreitter spielte in der Innenverteidigung durch und bot eine starke Leistung, sein 1. FC Nürnberg verlor dennoch zu Hause gegen Dynamo Dresden 1:2. Für die Sachsen bedeutete das Erfolgserlebnis den zweiten Auswärtssieg nacheinander. (APA)