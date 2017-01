Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Vor dem morgigen Ende der Winter-Übertrittszeit herrscht rund ums Tivoli noch hektisches Verhandeln, während bei der WSG Wattens Ruhe angesagt ist. Zwei „Verkäufe“ – Rami Tekir zum FC Liefering und Alex Riemann zum LASK – stehen beim FC Wacker bislang auf der Transfer-Abgabenseite. Zwei Wechsel, deren Einnahmen bei den Schwarzgrünen sich positiv auf die budgetäre Situation auswirkten. Ob ein weiterer Kaderabgang ins Haus steht oder doch noch die eine oder andere Verstärkung an Land gezogen werden kann, wird sich möglicherweise schon heute, spätestens am Dienstag weisen. „In der Offensive wollen wir uns noch verstärken“, bestätigt Alfred Hörtnagl. Konkreter wollte der General Manager nicht werden. „Wir stehen in Verhandlungen. Es kann ein gestandener Profi werden oder eine Zukunftsaktie, oder vielleicht sogar beide.“

Hörtnagl verweist auch darauf, dass nach den Transfers von Tekir und Riemann durchaus Interesse an weiteren FCW-Profis bestehe. Auf der Gerüchtebörse taucht zum Beispiel Christoph Freitag auf. Der 27-Jährige soll im Fokus des LASK stehen, was der Mittelfeldstratege gestern weder bestätigen noch dementieren wollte. Fakt ist, dass Freitag beim FC Wacker bis Sommer 2018 unter Vertrag steht und ein vorzeitiger Wechsel nicht ganz billig über die Bühne gehen wird.

Bei der WSG Wattens blickt man dem Transferfinale entspannt entgegen. Mit „Rückkehrer“ und Mittelfeldroutinier Flo Mader und der Verpflichtung des 21-jährigen Verteidigers David Gugganig wurden die Hausaufgaben erledigt. „Wenn sich nicht noch ein besonderes Schnäppchen in letzter Minute oder ein Lotto-Sechser einstellt, ist bei uns Ruhe angesagt“, bestätigt Stefan Köck. Was dem Manager und Trainer Thomas Silberberger mehr Sorgen bereitet, sind die zu vielen individuellen Fehler in der Defensive, die sich die Wattener in den bisherigen Vorbereitungsspielen leisteten.