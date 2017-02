Manchester, Stoke-on-Trent – Jose Mourinho hat nach der enttäuschenden Nullnummer von Manchester United gegen Abstiegskandidat Hull City wieder einmal den Schuldigen im Unparteiischen gefunden. Nach dem 0:0 im Old Trafford am Mittwochabend bemängelte er, dass der Referee den Gäste zu viel durchgehen habe lassen. Auch würden bei ihm im Umgang mit Schiedsrichtern andere Regeln gelten wie bei anderen Premier-League-Trainer.

„Die Regeln für mich sind anders, ich bin anders in allem“, meinte Mourinho, der damit auf den verbalen Ausbruch von Liverpools Jürgen Klopp gegenüber dem vierten Offiziellen am Vortag anspielte. Der Deutsche wurde dafür nicht vermahnt. Für Mourinho offenbar ein Indiz dafür, dass er Zielscheibe der Unparteiischen ist.

Wegen des Unentschiedens gegen den Vorletzten frustriert hatte der Star-Trainer bereits zuvor ein Interview abgebrochen. „Wenn Sie keine Ahnung vom Fußball haben, sollten Sie kein Mikrofon in der Hand halten“, sagte Mourinho zu einem BBC-Reporter. Zuvor hatte er angemerkt, dass Hull erfolgreich abgesteckt habe, was der Schiedsrichter durchgehen lasse. Nachdem ihn der Journalist fragte, was der Referee denn hätte tun sollen, reagierte Mourinho ungehalten.

Trotz Überlegenheit kein Tor

Seine Elf hatte trotz drückender Überlegenheit kein Tor zustande gebracht. Das vormalige Schlusslicht Hull traf im Finish sogar noch Metall. United liegt in der Tabelle damit weiter auf Platz sechs, vier Punkte hinter Stadtrivale Manchester City. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola siegte auswärts bei West Ham United klar mit 4:0. Kevin De Bruyne (17.), David Silva (21.), Gabriel Jesus (39.) und Yaya Toure (67./Elfmeter) erzielten die Tore für die „Citizens“.

Zu begeistern wusste der junge Sturm von City. Der brasilianische Neuzugang Jesus, Raheem Sterling und Leroy Sane wiesen ein Durchschnittsalter von 20 Jahren auf. „Die Fans sollten sich freuen. Diese Spieler sind die Zukunft des Clubs“, betonte Guardiola nach einer Partie ganz nach seinem Geschmack.

In Stoke knackte indes der ehemalige englische Teamstürmer Peter Crouch die 100-Tore-Marke in der Premier League. Der 36-Jährige traf beim 1:1 gegen Everton nach sieben Minuten zur Führung, die Vorlage kam dabei von Marko Arnautovic. Crouch, der 26. Profi mit diesem Jubiläum, feierte anschließend mit seinem typischen „Robot Dance“. Crouch scheiterte danach wie später auch Arnautovic am starken Everton-Schlussmann Joel Robles. Stoke liegt weiter auf Rang neun. (APA/Reuters)