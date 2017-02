Österreichs ältester Fußball-Club Vienna befindet sich laut übereinstimmenden Medienberichten in schweren finanzielle Turbulenzen. Nach dem überraschenden Tod von Geldgeber Martin Kristek vor einigen Wochen droht dem Ostligisten das Aus, sollte nicht bald ein neuer Hauptsponsor gefunden werden.

Rapid bot nun Hilfe an. Die Hütteldorfer wollen „in einer der nächsten Länderspielpausen, wenn dies die Verantwortlichen des First Vienna FC wollen“, kostenlos zu einem Freundschaftsspiel auf der Hohen Warte antreten, hieß es in einer Aussendung des Rekordmeisters am Freitag.

Rapids Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass „hoffentlich sehr viele Fans beider Vereine in freundschaftlicher Verbundenheit auf die Hohe Warte pilgern und dem traditionsreichen Hauptstadtklub einen ordentlichen finanziellen Gewinn bescheren“. (APA)