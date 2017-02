Von Wolfgang Müller

Altach – Für Bundesliga-Tabellenführer Altach war es die Generalprobe für die Rückrunde, für den FC Wacker das vierte Testspiel der Vorbereitung. Klar, dass FCW-Trainer Karl Daxbacher mit dem 1:1 auf Rasen zufrieden war: „Vor allem in der ersten Halbzeit war es eine ordentliche Vorstellung. Mit den vielen Wechseln kamen wir dann aus dem Rhythmus und unter Druck. Insgesamt war die Leistung schwer in Ordnung.“ Auch vom Weerberger Hannes Aigner, dem wiedergenesenen Torjäger der Altacher, setzte es Lob für seine Landsleute: „Sie sind gut aufgetreten. Personell es ist der FC Wacker ja auch eine starke Zweitligamannschaft.“

Verteidiger Dominik Baumgartner brachte die Tiroler bereits in der zweiten Minute nach einem Eckball in Front. „Das spielte uns natürlich auch in die Karten“, so Daxbacher, der in der Folge bis zum Halbzeitpfiff einen selbstbewussten Auftritt seiner Mannschaft sah. Patrik Eler hatte sogar das 2:0 auf dem Fuß, traf aber nur die Latte.

Nach dem Wechsel erhöhten die Vorarlberger den Druck und erzielten dann als Folge durch Martin Harrer den verdienten Ausgleich. Die beiden FCW-Neuerwerbungen Ante Roguljic und Felipe Dorta kamen nach dem Wechsel zu ihrem Debüt. „Für ein Urteil ist es zu früh. Bei Roguljic sieht man, dass er den tödlichen Pass beherrscht, Dorta war zu sehr mit defensiven Aufgaben beschäftigt“, erklärte Daxbacher.

Zu neunt erhöhte Wattens noch auf 4:0

Als „guten Test“ bezeichnete Trainer Thomas Silberger den 4:0-Erfolg der Wattener beim neu formierten Westligisten FC Kufstein. Die Werkssportgemeinschaft lief in der Festungsstadt ohne die angeschlagenen Benni Pranter, Samuel Mansour und Niels-Peter Mörck auf und hatte das Spielgeschehen jederzeit im Griff. Durch Tore von Christian Gebauer, Niko Schneebauer und Milan Jurdik bereits 3:0, dann wurden die leichtverletzten Gebauer und Flo Toplitsch vorzeitig aus dem Spiel genommen.

„Mit acht Feldspielern ließen wir den Ball gut laufen, nichts mehr anbrennen und konnten sogar auf 4:0 erhöhen“, so Silberberger. Den 4:0-Endstand besorgte Lukas Katnik. Ab 12. Februar verabschieden sich die Wattener vom Kunstrasen ins Trainingslager nach La Manga in der Nähe von Alicante.