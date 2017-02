AS Monaco hat die Tabellenführung in der französischen Ligue 1 am Samstag ausgebaut. Der Club aus dem Fürstentum gewann das Spitzenspiel gegen den Zweiten OGC Nizza mit 3:0. Als zweifacher Torschütze glänzte der Kolumbianer Radamel Falcao (60./81. Minute), davor netzte Valere Germain (47.) ein. Die Monegassen liegen nun drei Punkte vor Nizza, drei Zähler dahinter folgt Paris St. Germain.

Monaco fügte der Mannschaft von Trainer Lucien Favre die erst zweite Meisterschaftsniederlage in dieser Saison zu. In Caen hatten sich Balotelli und Co. am 6. November 0:1 geschlagen geben müssen. (APA)