Braunschweig – Der FC St. Pauli hat in der zweiten Fußball-Bundesliga in Deutschland eine Überraschung geliefert. Das Schlusslicht setzte sich am Sonntag bei Eintracht Braunschweig 2:1 durch und stürzte den Aufstiegskandidaten damit von der Tabellenspitze. Damit kann der VfB Stuttgart am Montag im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf bereits mit einem Unentschieden Rang eins erobern.

Im Duell des Fünften mit dem Vierten teilten sich Dynamo Dresden und Union Berlin mit einem 0:0 die Punkte. Für die Berliner war der Burgenländer Christopher Trimmel 90 Minuten im Einsatz. Der VfL Bochum und der Karlsruher SC trennten sich 1:1. Dominik Wydra kam bei Bochum in der letzten Viertelstunde zum Einsatz, Erwin Hoffer spielte bei den Gästen bis zur 80. Minute. (APA)