Innsbruck – Der Vereinsabend des FC Wacker Innsbruck war von klaren Worten gekennzeichnet. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. So wurde bei diesem Treffen des bald zur Wahl stehenden Vorstands mit 70 Vereinsmitgliedern noch einmal die Kluft zwischen dem scheidenden Präsidenten Josef Gunsch und dessen General Manager Alfred Hörtnagl angesprochen, auch von „persönlichen Eitelkeiten“ war in einem Interview des Fan-Portals tivoli12 mit Rechtsreferent Thomas Kerle die Rede, Gunsch war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Ein Unternehmensberater ohne Funktion im Verein hat laut Kerle zuletzt sogar Einsparungsmaßnahmen bei Nachwuchstrainern, eine Kaderreduktion trotz laufender Verträge oder das Auflassen von Nachwuchsmannschaften gefordert. Eine befremdliche Situation und wohl nur durch die angespannte Finanzsituation vor Weihnachten erklärbar.

Wie berichtet, kündigte Ex-Obmann Gerhard Stocker an, bei der anstehenden Vorstandswahl am 19. Februar als neuer Präsident zur Verfügung zu stehen. Als einziger Kandidat, Michael Reimair (Finanzvorstand), Emanuel Kopp sowie die beiden Vorstandsmitglieder Thomas Kerle (Rechtsreferent) und Josef Hauser ergänzen das Team.

Eine Doppelspitze mit Vorstandsmitglied Kopp, wie gemutmaßt wurde, werde es hingegen nicht geben, das hielt der Verein gestern unmissverständlich fest. Und Vorstandsmitglied Kerle wollte ein weiteres Zitat richtiggestellt wissen: „Es ist daher endlich an der Zeit, einmal zu hinterfragen, ob systemisch bzw. strukturell etwas nicht stimmt, auch wenn das nicht gerne gehört wird – natürlich ist es leichter zu sagen, dass es daran liegt, dass seit 15 Jahren nur Flaschen und Ahnungslose am Werk waren, die keine Ahnung vom Wirtschaften haben – komischerweise sind jedoch alle im Berufsleben erfolgreich.“ Dadurch stelle sich die Frage, ob nicht ein systemischer Fehler vorliegen könnte, die ehrenamtliche Tätigkeit der betreffenden Personen sei indes zu würdigen. Und weiter: „Jedem muss klar sein, dass der FC Wacker Innsbruck im worst case dazu gezwungen sein wird, den Profibetrieb über kurz oder lang einzustellen und sich vollkommen neu zu orientieren.“ Bei dramatischen Sponsorenkürzungen werde es notwendig sein, „die Ausrichtung des FC Wacker Innsbruck gänzlich neu zu überdenken“.

Das anerkannte gestern auch Ex-Vorstand Dieter Bader, der seinerseits als Präsidentschaftskandidat zur Verfügung gestanden wäre: „Ich bestehe darauf, dass das gestrige Plädoyer eine Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit war. Ich werde den neuen Vorstand nach Möglichkeit unterstützen.“

Die Lizenzierungsphase, also die wirtschaftliche Prüfung der Bundesliga-Tauglichkeit, werde „sehr intensiv“. Rechtsreferent Thomas Kerle erwartet sich deshalb ein klares Statement der Sponsoren. „Ich erwarte mir von gewissen Sponsoren in naher Zukunft, dass man sich klar deklariert: Will man den FC Wacker Innsbruck weiter unterstützen oder will man eben nicht?“ (floh, m.l.)