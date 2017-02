Innsbruck – Fußball-Zweitligist FC Wacker Innsbruck hat am Samstag drei bundesweite Stadionverbote mitgeteilt. Die betroffenen Randalierer waren bei den schweren Ausschreitungen im Anschluss an die 1:2-Niederlage im Erste-Liga-Gastspiel der Innsbrucker bei der WSG Swarovski Wattens am 30. September des Vorjahres auffällig geworden. Die Dauer der Stadionverbote beträgt 18 bis 24 Monate.

„Es ist in unserer Verantwortung, solche Ausschreitungen so gut als möglich zu verhindern. Der FC Wacker Innsbruck toleriert das Vorgehen einiger offenbar unbelehrbarer Fans in keinster Weise“, wurde General Manager Alfred Hörtnagl in der Club-Aussendung zitiert. „Mit diesen Stadionverboten ist klar, dass Gewalt gegenüber Fans und Offiziellen keinen Platz beim FC Wacker Innsbruck hat, und wir hoffen, dass solche Szenen rund um die Spiele des Tiroler Traditionsvereins in Zukunft nicht mehr vorkommen werden.“

Bei den Ausschreitungen nach dem Tiroler Derby Ende September waren acht Personen verletzt worden, darunter vier Polizisten und ein Security-Mitarbeiter. Nach Spielende hatten damals etwa 20 voll vermummte Anhänger von Wacker Innsbruck die Kabine ihres Teams gestürmt. (APA)