London/Manchester – Arsenal und Manchester United haben am Samstag im Kampf um die Champions-League-Plätze in der englischen Fußball-Premier-League Pflichtsiege gefeiert. Die „Gunners“ setzten sich nach zwei Niederlagen in Folge dank eines Doppelpack von Alexis Sanchez (34., 93./Elfer) gegen den 18. Hull City 2:0 durch. Die „Red Devils“ behielten zu Hause gegen den Sebastian-Prödl-Club Watford auch 2:0 die Oberhand.

Im Old-Trafford-Stadion sorgten Juan Mata (32.) und Anthony Martial (60.) nach Ibrahimovic-Vorarbeit für die Entscheidung zugunsten der Truppe von Startrainer Jose Mourinho. Die blieb zum 16. Mal hintereinander unbesiegt und feierte den zweiten Erfolg en suite. Zudem erreichte sie als erster Premier-League-Club überhaupt in der Geschichte (seit 1992) die 2.000-Punkte-Marke. Bei den Verlierern war ÖFB-Teamverteidiger Prödl über die gesamte Spielzeit im Einsatz.

Das war auch Marko Arnautovic beim 1:0-Erfolg von Stoke City gegen den Vorletzten Crystal Palace. Zum Matchwinner avancierte dabei Joe Allen (67.). Da auch Schlusslicht Sunderland zu Hause gegen Southampton verlor (0:4), änderte sich in den Abstiegsrängen nichts. Titelverteidiger Leicester City kann damit auch im Falle einer Niederlage am Sonntag beim Liga-17. Swansea City nicht in die Abstiegszone abrutschen. (APA)