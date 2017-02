Ersatztorhüter Martin Kobras hat seinen Vertrag beim Bundesligisten Altach vorzeitig bis Sommer 2019 verlängert. Das gab der aktuelle Tabellenzweite am Dienstag bekannt. Kobras spielt seit 2009 für Altach, in der laufenden Saison vertrat er Stammkeeper Andreas Lukse einmal in der Liga und zweimal im Cup.

Sollte ÖFB-Teamtorhüter Lukse, bereits im Winter mit Rapid in Verbindung gebracht, den Club im Sommer verlassen, winkt Kobras die Chance auf die Nummer eins. „Martin Kobras ist ein absoluter Führungsspieler und ein Vorbild für alle jungen Akteure im Kader“, sagte Altach-Sportdirektor Georg Zellhofer über den 30-jährigen Vorarlberger. (APA)