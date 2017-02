München - Beim FC Bayern hat sich nach der Gala im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League Jubelstimmung breitgemacht. Das 5:1 am Mittwoch in der Allianz Arena gegen Arsenal stieß die Tür Richtung Viertelfinale weit auf und ließ die Münchner Profis um David Alaba frohlocken.

Kapitän Philipp Lahm fand die zweite Hälfte „sensationell“, Arjen Robben rühmte „Riesencharakter und Riesenmentalität“. Und auch der Trainer genoss das Schützenfest gegen den Münchner Lieblingsgegner. „Wir haben fantastischen Fußball gespielt“, sagte Carlo Ancelotti. „Das Ergebnis ist wichtig, aber wir haben noch ein Spiel. Wir müssen dieselbe Leidenschaft zeigen.“

Nach den Achtelfinal-Erfolgen gegen Arsenal 2005, 2013 und 2014 ist für das Rückspiel am 7. März in London das vierte Weiterkommen gegen die „Gunners“ fest eingeplant. „Das 5:1 sollte reichen“, erklärte Lahm. Der 33-Jährige holte sich in der Schlussphase seine dritte Gelbe Karte in dieser Königsklassen-Saison ab. Er fehlt in drei Wochen in London, ist dann aber in einem programmierten Viertelfinale wieder dabei. Es wäre das 16. Mal, dass die Bayern in der Runde der letzten acht stehen - Bestwert.

In der Allianz Arena bauten die Münchner ihre Rekordserie auf 16 Heimerfolge in Serie aus. Bei den Toren von Thiago (56., 63.), Robert Lewandowski (53.), Robben (11.) und Thomas Müller (88.) demonstrierten sie die lange vermisste Offensivstärke der Extraklasse. „Die Leistung gibt uns mehr Selbstvertrauen. Wir wissen, dass wir effizient und kompakt spielen können“, erklärte Ancelotti. Das zwischenzeitliche 1:1 durch Alexis Sanchez (30.) aus einem Elfmeter-Nachschuss war unter dem Strich nur ein Schönheitsfehler.

Nach zuletzt zähen Liga-Auftritten waren die Münchner zum zweiten Mal in dieser Saison in einem wegweisenden Spiel in Top-Verfassung. Mit derselben Aufstellung wie beim 3:0 vor acht Wochen im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig trumpften sie diesmal gegen das enttäuschende Arsenal auf. „Wenn es drauf ankommt, sind wir da“, betonte Robben.

Eine tragende Rolle nahm wie schon gegen Leipzig der herausragende Thiago ein. Der 25-Jährige trumpft unter Ancelotti und nach dessen Systemwechsel besonders stark auf. „Seine Leistung war wirklich gut. Es war perfekt“, sagte Ancelotti.

Wie schon beim bis dato letzten Aufeinandertreffen im Gruppenspiel im November 2015 wurde Arsenal mit einem 5:1 nach Hause geschickt. „Die letzten 25 Minuten waren ein Alptraum für uns. Das ist ein Schock. Wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann“, gestand Arsenal-Coach Arsene Wenger. Die Kritik an der Trainer-Legende wird an Schärfe zunehmen. Der Abschied des seit über 20 Jahren bei den Londonern tätigen Franzosen mit Saisonende scheint näher zu rücken. (APA)