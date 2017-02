Innsbruck – Die WSG Wattens nimmt heute im Trainingslager in La Manga gegen den moldawischen Spitzenklub Chisinau die Generalprobe für den Frühjahrsauftakt in der Sky Go Erste Liga in Angriff. Und einen Spionageakt seitens des FC Wacker haben die Kristallstädter auf spanischem Boden wohl kaum zu befürchten.

„Über einzelne Spieler weiß man sowieso in beiden Lagern Bescheid. Und wer weiß, ob die Trainer alle Karten aufdecken“, meldete sich WSG-Sportmanager Stefan Köck gestern zu Wort.

Wattens-Coach Thommy Silberberger will heute in Zügen dennoch sicher erkennen, wie man in exakt einer Woche im Tivoli starten kann. Wer mimt stellvertretend zum Beispiel den Benni Pranter? Obwohl die Kreativperle große Fortschritte in Sachen Genesung macht, bleibt die Frage offen, ob sich das bis zum dritten Saisonderby ausgehen wird. „Wir bluffen wegen Pranter nicht. Heute spielt er nicht, er könnte im Derby auch von der Bank kommen“, hält Köck fest. Mit Kevin Nitzlnader (Knie) fällt ein weiterer Spieler für den letzten Test aus.

Neben Pranter, der bei der WSG nicht zu ersetzen ist, sind auch andere Positionen offen. „Auf zwei bis drei Stellen hege ich noch mehrere Überlegungen“, fügt Silberberger kryptisch an. Dass Neuzugang David Gugganig als Linksfuß mit Gardemaß (190 cm) in der Innenverteidigung starten dürfte, ist ein offenes Geheimnis. Daneben matchen sich Michael Steinlechner und Sandro Neurauter, der als Ex-Tiroler-Liga-Kicker den Herbst seinen Lebens spielte, um den zweiten Platz.

„Wir wollten im Winter mehr Breite in den Kader bekommen und das ist gelungen. Alle präsentieren sich sehr gut“, lobt Köck das Kollektiv im Kampf um die „Derby-Wäsch“. Nach dem Genuss zweier Siege (zweimal 2:1) will jeder am Innsbrucker Tivoli in der Startelf stehen. (lex)