Rom – Der italienische Fußball-Nationalspieler Alessandro Florenzi hat sich zum zweiten Mal in dieser Saison einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler von AS Roma wurde bereits am Freitag operiert und fällt für den Rest der Spielzeit aus.

Florenzi hatte sich die neuerliche Verletzung am Dienstag im Aufbautraining mit einem Roma-Nachwuchsteam zugezogen. Seine erste Knieverletzung hatte er im Oktober erlitten. „Er hat sich wieder dasselbe Kreuzband gerissen“, gab sein Club am Freitag bekannt.

Mit Italien hatte Florenzi bei der EM im vergangenen Sommer in Frankreich das EM-Viertelfinale (Aus im Elfmeterschießen gegen Deutschland) erreicht. AS Roma ist in der italienischen Serie A aktuell erster Verfolger von Tabellenführer Juventus Turin. (APA)