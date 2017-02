Von Wolfgang Müller

Linz – Mit 5:1 fiel die gestrige Generalprobe des FC Wacker für den Erste-Liga-Rückrundenstart am 24. Februar standesgemäß aus. Regionalligist Vorwärts Steyr wurde auf dem Rasenplatz „Neue Heimat“ in Linz klar beherrscht, dementsprechend zufrieden war auch Karl Daxbacher nach dem Schlusspfiff: „Ein Test auf Rasen, fünf Tore und noch viele gute Offensivaktionen. Eine starke Vorstellung meiner Mannschaft.“

Nach dem frühen Führungstreffer des Drittligisten in der vierten Minute drängten die Tiroler vehement auf den Ausgleich. Trotz zahlreicher Möglichkeiten gelang dem aufgerückten Dominik Baumgartner erst knapp vor dem Wechsel der Ausgleich. „Wir haben schon in der ersten Halbzeit richtig gut Fußball gespielt, kamen zu vielen Chancen, nur das Ergebnis hat nicht gestimmt“, so Daxbacher, der in der zweiten Halbzeit trotz immer tiefer werdenden Bodens noch vier Tore seiner Mannschaft sah. Roman Kerschbaum nagelte den Ball zur 2:1-Führung von der Strafraumgrenze ins Kreuzeck, die eingewechselten Flo Jamnig und Thomas Pichlmann sowie ein Eigentor von Steyr besiegelten den 5:1-Endstand.

Inwieweit der gelungene Test in Linz Aufschlüsse für die Derby-Aufstellung in einer Woche gegen Wattens gab, ließ sich Daxbacher noch offen. Denn mit Jürgen Säumel, Christoph Freitag und Harald Pichler fiel ein routiniertes Trio kurzfristig krankheitsbedingt aus.