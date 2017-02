Mönchengladbach - Mit dem ersten Auswärtssieg des Jahres hat RB Leipzig seine kleine Misserfolgsserie in der deutschen Fußball-Bundesliga gestoppt. Der Tabellenzweite gewann mit den ÖFB-Teamkickern Marcel Sabitzer und Stefan Ilsanker nach zuvor zwei Niederlagen in Serie am Sonntag 2:1 (1:0) bei Borussia Mönchengladbach und rückte auf fünf Punkte an Bayern heran. Der Leader hatte am Samstag 1:1 bei Hertha gespielt.

Vor 51.535 Zuschauern im Borussia-Park verloren die Gastgeber erstmals in der Liga unter Trainer Dieter Hecking. Die Treffer für die von Ralph Hasenhüttl trainierten Leipziger erzielten Emil Forsberg (31.) und Timo Werner (55.). Für Gladbach traf Jannik Vestergaard (81.). Zuvor vergab Gladbachs Thorgan Hazard noch einen Foulelfmeter (45.). Sabitzer blieb der sechste Saisontreffer verwehrt, Gladbach-Goalie Yann Sommer machte zwei gute Chancen des 22-Jährigen (16., 95.) mit starken Paraden zunichte. Sowohl Sabitzer als auch Ilsanker spielten durch.

Schalke holte dank Schöpf-Blitztor 1:1 in Köln

Trotz eines Blitzstarts durch ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf (2.) hat sich Schalke am Sonntag beim 1. FC Köln mit einem 1:1 (1:1) zufriedengeben müssen. Anthony Modeste (43.) bewahrte die Hausherren vor der ersten Heimniederlage seit April 2016 und stoppte so auch die kleine Siegesserie der Schalker, bei denen Guido Burgstaller diesmal ohne Treffer blieb.

Schöpf gelang vor 50.000 Zuschauern schon nach 64 Sekunden und Flanke von Daniel Caligiuri sein viertes Liga-Saisontor. Köln kam mit Fortdauer der Partie aber besser ins Spiel und dank des 17. Saisontreffers Modestes nicht unverdient zum Ausgleich. Dabei hatte sich der Franzose schon nach 19 Minuten an der Schulter verletzt und war sichtlich gehandicapt.

Die vielleicht größte Chance zur erneuten Führung nach dem Seitenwechsel besaß Winter-Einkauf Burgstaller, dessen gefühlvoller Heber über Köln-Goalie Thomas Kessler (76.) hauchdünn am langen Eck vorbeiging. Kurz danach wurde der Kärntner ausgewechselt (78.), Schöpf spielte durch. (APA)