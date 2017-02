Sie wollen weg vom Begriff Präsident und zurück zum Obmann, wie es heißt.

Gerhard Stocker: Das war eine Wortmeldung während der Generalversammlung und scherzhaft formuliert. Obmann, Präsident ist für mich nicht wichtig – ich bin am liebsten einfach Gerhard.

12 Vereine in der obersten Liga, 16 Halbprofi-Teams eine Klasse darunter: Mit welchem Gefühl blicken Sie der Strukturreform in der Bundesliga ab der Saison 2018/19 entgegen, wo Sie lange tätig waren?

Stocker: Das Meisterschaftsformat der obersten Liga gefällt mir außerordentlich gut. Die Frage ist aber, ob sich auch für die zweite Leistungsstufe genügend Vereine finden und wie sich die Kombination Halbprofi- und Profivereine bewährt.

Sie sehen die Reform kritisch – konnten Sie sich in der Bundesliga als Vertreter des FC Wacker nicht Gehör verschaffen?

Stocker: Der Vereinsvorstand war für die Reform. Ich persönlich war anderer Meinung, aber im Namen des Vereins stimmte ich dafür. Man muss dieser Änderung jetzt eine Chance geben.

Geld ist beim FC Wacker ein Thema. Wie viel bräuchte der Verein in der höchsten Liga für sein Auslangen?

Stocker: Um nachhaltig einen Profifußballverein mit dieser Erwartungshaltung führen zu können, wird wohl ein Budget von acht Mio. Euro nötig sein. Dazu gehört auch der Aufbau von Rücklagen, damit man nicht bei jeder neuen Situation wie etwa einem Trainerwechsel ins Wanken gerät.

Sie wollen Personalhoheit, im Gegenzug sollen Sponsoren verstärkt eingebunden werden.

Stocker: Ich würde einem Sponsorengremium sehr positiv gegenüberstehen. Sponsoren haben natürlich das Recht mitzureden. Umfang und Bereiche der Mitsprache müssten mit dem Vorstand abgestimmt werden.

Mission 2020 – geht sich das aus? Aufstieg, Konsolidierung und Europacup scheinen hochgesteckte Ziele zu sein. Stocker: Wichtig ist, dass man sich Ziele setzt. Diese müssen auch entsprechend angepasst werden, wenn es nicht gelingt, diese zu finanzieren.

Was wäre Ihre Vision?

Stocker: Ich träume davon, dass es dem FC Wacker Innsbruck gelingt, in Tirol wieder eine Fußball-Euphorie zu entfachen. Mittelfristig sehe ich uns in einer vergleichbaren Rolle wie Sturm Graz, was die Möglichkeiten anbelangt. Von der Stadt her, von der Infrastruktur ist das ähnlich. Der Anspruch muss langfristig lauten, im vorderen Mittelfeld der ersten Liga eine Rolle zu spielen und vielleicht in den Europapokal zu gelangen.

Mit welchem Gefühl blicken Sie der Wirtschaftsprüfung der Bundesliga (Lizenzierung am 15. März, Anm.) entgegen?

Stocker: Natürlich wird es keine einfache Sache, aber ich hoffe auf den Erhalt in der ersten Instanz.

Was wäre Ihr finanzieller Zeitplan?

Stocker: Unter den derzeitigen Voraussetzungen sollte Ende der Saison 2017/18 die Null stehen. Aber dann stünden wir – wenn sich in Sachen Sponsoren nichts tut – wiederum nur dort, wo wir jetzt sind, und hätten noch nichts entwickelt.

Der Schuldenstand liegt aktuell knapp unter 300.000 Euro. Haben Sie Sorge, dass die persönlichen Haftungen der Vorstandsmitglieder schlagend werden könnte?

Stocker: Wir werden den Verein so führen, dass Haftungen kein Thema sein werden. Außerdem kann von einer Fahrlässigkeit, wie sie diese Haftung erfordern würde, keine Rede sein.

Ist dafür ein Sparplan vonnöten? Von einer Verschlankung der Geschäftsstelle wurde bei der Generalversammlung gesprochen.

Stocker: An der Einsparungsschraube wurde schon massiv gedreht, daher muss es uns gelingen, zusätzliche Gelder zu lukrieren, um die Rahmenbedingungen zu verbessern.

Es ist von sinkendem Interesse der landesnahen Unternehmen an einer Sponsortätigkeit beim FC Wacker die Rede. Gefährdet das nicht Ihre Ziele?

Stocker: Wir werden optimistisch in die notwendigen Gespräche starten und gehen davon aus, dass wir die Entscheidungsträger für unseren Weg begeistern werden. Ich wünsche mir, dass künftig der Stellenwert des Vereins als Tiroler Kulturgut mehr Berücksichtigung findet.

Demnach erachten Sie die Kritik an der öffentlichen Förderung als unzulässig?

Stocker: Der FC Wacker Innsbruck ist nach wie vor Nettozahler. Damit übersteigen die Abgaben des Vereins die Fördergelder beträchtlich.

Am Freitag steht das Tiroler Fußball-Derby mit Wattens auf dem Programm. Sie sind Wattener – sehen Sie als Präsident des FC Wacker viel Verbindendes?

Stocker: Als Wattener schätze und respektiere ich den Weg der WSG. Beide Vereine haben unterschiedliche Voraussetzungen. Wir streben an, zukünftig Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten – in Wertschätzung und Respekt füreinander.

Ein Kabinensturm von Wacker-Anhängern sorgte im Herbst für Wirbel. Wie begegnen Sie dem? Stocker: Dabei handelt es sich um ein soziales Problem, das muss uns bewusst sein. Wir dürfen nicht alle in einen Topf werfen, Fußball wird europaweit für Randale missbraucht. Wir hatten im Vorfeld gute Gespräche mit Fan-Vertretern und gehen davon aus, dass wir mit einer tollen Unterstützung aller Fans ins Frühjahr gehen.

Das Gespräch führte Florian Madl