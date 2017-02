Innsbruck, Volders – Mittagstisch im Restaurant am Volderer Campingplatz. Wacker-Goalie Pascal Grünwald weiß, wo es was Feines zum Essen gibt. Und erzählt über Fußball-Nachwuchs, der mit dem Ball noch per Sie ist und ihn nicht so recht führen kann. Sein WSG-Gegenüber Flo Mader kontert verschmitzt: „Du sollst ja heutzutage nicht mehr lange mit dem Ball am Fuß laufen.“ In Zeiten von Pressing und Gegenpressing. Maders Nachsatz: „Das war jetzt das 1:0 für mich.“

Die beiden kennen sich seit Jugendjahren, spielten gemeinsam im BNZ/AKA, fuhren mit Wacker den Regionalliga-Aufstieg (2002/03) ein und mussten den bitteren Bundesliga-Abstieg (2007/08) erleiden. Drei Jahre teilte das Tirol-Duo bei der Wiener Austria neben dem Dress auch das Bett. „Wunschlos glücklich und ohne jede Wechseldebatte“ sei die Zimmergemeinschaft verlaufen. Morgen trifft man sich am Tivoli als „Feind“ wieder. Auch den kann man respektvoll anlächeln.

Was teilt ihr als gleichaltrige Jahrgangskollegen?

Pascal Grünwald und Florian Mader: Wir hatten Glück mit unseren Trainern und haben damals als junge Spieler vom FC-Tirol-Konkurs (2002) profitiert. Wir kennen die alten Werte und Hierarchien.

Wie beurteilt ihr das Dasein zweier Tiroler Klubs in Liga zwei?

Mader: Schon aus der Ferne (wechselte ja im Winter von St. Pölten nach Wattens, Anm.) sah ich das nur positiv und gut fürs ganze Land.

Grünwald: Ich sehe das genauso. Es gibt vier tolle Spiele mit Brisanz. Davor und danach versteht man sich.

Ihr habt ja in der Bundesliga auch schon oft gegeneinander gespielt. Grünwald: Wir kennen die Situation und sehen das ganz entspannt.

Mader: Das Ziel, ihm ein Tor zu schießen, steht noch.

Warum hat Wacker im Herbst beide Derbys verloren?

Grünwald: Wattens hat zweimal sehr gut gespielt und ein fast identischer Spielfilm mit jeweils früher Führung kam ihnen entgegen. Ich kann nur noch einmal versichern: Es war bei uns sicher kein Mangel an Einstellung, Bereitschaft oder Siegeswille.

Wie lautet die passende Derby-Schlagzeile in der Samstagszeitung?

Mader: Ich war ja im Herbst noch nicht dabei. Jetzt lautet sie natürlich: „Die WSG prolongiert mit dem dritten Sieg die Derbyserie.“

Grünwald: Sorry Flo, sie lautet: „Wacker gelingt die Revanche bei einem Tiroler Fußballfest.“

Das Gespräch führte Alex Gruber