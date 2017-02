Wien – Borussia Mönchengladbach steht im Achtelfinale der Fußball-Europa League. Der Bundesligist gewann beim AC Florenz mit 4:2 (2:1). Das Hinspiel der Zwischenrunde eine Woche zuvor hatten die Gladbacher noch mit 0:1 verloren. Es war einer dieser Tage im Fußball, an dem einer Truppe alles, der anderen nichts gelingt. Überragender Spieler in Florenz war Kapitän Lars Stindl mit drei Toren (44., Foulelfmeter/47./55.). Andreas Christensen (60.) markierte den Endstand. Der Sieg hatte historisches Ausmaß: Es war der erste Sieg der Borussen auf italienischem Boden seit mehr als 37 Jahren.

Mit dem ÖFB-Teamspieler Kevin Wimmer auf der Ersatbank, kam für Tottenham mit einem 2:2 das überraschende Aus im eigenen Stadion gegen Außenseiter Gent.

Etwas überraschend auf der Strecke blieb hingegen Athletic Bilbao. Rapids Gegner in der Gruppenphase kassierte im Sechzehntelfinal-Rückspiel auswärts gegen Apoel Nikosia eine 0:2-Niederlage und verspielte damit den 3:2-Vorsprung aus der ersten Partie. Austrias Gruppenkontrahent AS Roma konnte sich daheim gegen Villarreal eine 0:1-Niederlage erlauben, weil das erste Match in Spanien mit 4:0 gewonnen worden war.

FC Schalke 04 kann hingegen seine fußballerische Reise in der Europa League fortsetzen. Auch dank des sechsten Pflichtspieltores des Tirolers Alessandro Schöpf in dieser Saison schaffte der Club aus dem Ruhrpott gegen PAOK Saloniki einigermaßen ungefährdet den Aufstieg ins Achtelfinale.

Schöpf erzielte beim 1:1 gegen die Griechen seinen ersten Treffer im Europacup. Der Tiroler brachte Schalke in der 23. Minute vor Heimpublikum in Führung und unterstrich erneut seine wichtige Rolle, die er derzeit beim Revierclub spielt. „Choupo (Eric Maxim Choupo-Moting/Anm.) hat genau zum richtigen Zeitpunkt in meinen Lauf gepasst. Ich musste den Ball dann nur noch irgendwie über die Linie bringen“, sagte Schöpf bescheiden.

Am Freitag (13 Uhr) wird in Nyon die nächste Runde in der Europa League ausgelost, dabei gibt es keinerlei Beschränkungen mehr. Und Schöpf hat einen klaren Wunsch. Er will gegen Manchester United spielen: „Das wäre schon Wahnsinn. Das war von Kindesbeinen an mein Lieblingsverein. Und vielleicht gelingt uns ja was ...“ (APA, TT)