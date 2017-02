Wacker will die passende Antwort geben

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – „Hauptsache ein Sieg, egal wie“, bringt Karl Daxbacher seine Derbyerwartung auf den Punkt: „Wenn wir die drei Punkte zudem mit einer überzeugenden Leistung einfahren, umso besser.“ Überraschen lassen will sich der neue Wacker-Coach von den Wattenern heute ab 18.30 Uhr im Tivoli nicht. Daher wurden die bisherigen Derby-Pleiten mit Videosequenzen noch einmal aufgearbeitet. „Wir sind zweimal eingefahren, in die Konter gelaufen, das darf uns kein drittes Mal passieren. Wir müssen auf der Hut sein“, erklärte FCW-Kapitän Alex Hauser, dem die Häme nach der Niederlage in Wattens noch in den Ohren liegt: „Das hat geschmerzt, aber jetzt haben wir die Gelegenheit, die passende Antwort zu geben.“

Den Gegner analysieren gehört zu den Pflichtaufgaben, doch das Hauptaugenmerk richtet Daxbacher natürlich auf seine Mannschaft. „Wir haben doch einiges gegenüber dem Herbst geändert, das aggressive Attackieren wollen wir beibehalten“, will Daxbacher eine schwarzgrüne Mannschaft sehen, die vom Anpfiff weg das Derby-Heft in die Hand nimmt: „Abwarten und nur schau’n, was passiert, das wollen ich und auch die Zuschauer nicht sehen. Wir sind ein Spitzenteam in dieser Liga und so müssen wir auch auftreten.“ Soll nicht heißen, wieder blindlings ins Wattener Kontermesser zu laufen: „Selbstbewusst auftreten, Fehler vermeiden, Ruhe bewahren, Brechstangenaktionen bringen speziell im Derby nichts.“

Mit der Vorbereitung war Daxbacher zufrieden. „Es war in jedem Spiel eine Steigerung zu erkennen.“ Bis auf den verletzten Andi Hölzl steht der komplette Kader zur Verfügung. Heißt im Klartext, dass vier Feldspieler auf der Ersatzbank keinen Platz haben und auf die Tribüne müssen. „Den Kader gebe ich erst am Spieltag bekannt“, lässt sich der neue Wacker-Coach nicht in die Aufstellungskarten blicken. Seine persönliche Erwartung mit dem FC Wacker für das Frühjahr formuliert er schmunzelnd: „Zweiter werden hinter Liefering.“

Zum Derby: Aufgrund der begrenzten Parkplätze wird empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Tivolistadion zu kommen. Die Eintrittskarte gilt 90 Minuten vor und nach dem Spiel als gültiger Fahrschein für die Kernzone Innsbruck. Freizeitticket-Besitzer gelangen direkt über einen eigenen Eingang auf der Osttribüne direkt in das Stadion. Die Abendkassen im Norden des Tivoli sind heute ab 16.30 Uhr geöffnet.

Silberberger setzt auf Überraschungseffekt

Von Tobias Waidhofer

Wattens – Das Kribbeln ist da. „Es gibt nichts Besseres, als mit einem Derby zu starten“, meldete sich gestern Wattens-Trainer Thomas Silberberger zu Wort. Einzig das Wetter könne zum Spielverderber mutieren. „Aber das haben wir ja nicht der Hand.“

Apropos Wetter. Während den FC Wacker die Suche nach einem Rasenplatz bis nach Oberösterreich führte, bereitete sich die WSG zuletzt auf „spanischem Golf-Rasen“ (O-Ton Silberberger) auf das Frühjahr vor. Die deutlich problemlosere Vorbereitung scheint also für die Wattener zu sprechen. Ein Argument, dem Trainer Silberberger nichts abgewinnen kann: „Der Tivoli-Rasen wird auch nicht in perfektem Zustand sein. Die erste Runde ist immer holprig.“

Alles andere als holprig waren die jüngsten zwei Derbys aus Sicht der WSG. Nach zwei Siegen trägt der Erfolgsdruck heute sicher schwarzgrüne Farben, die Wattener können das Match mit einer gewissen Lockerheit angehen. „Der FC Wacker hat sich deutlich positioniert. Aber mit Parolen allein gewinnt man keine Spiele“, sieht auch Silberberger eine positive Ausgangsposition für seine Truppe. „Wir waren zweimal Außenseiter und haben sie zweimal überrascht. Wir werden alles daransetzen, das wieder zu schaffen.“

Während Silberberger auf der Wattener Trainerbank für Konstanz steht, hat der FC Wacker im dritten Derby den ebensovielten Trainer. Nach Jacobacci und Grumser will Silberberger jetzt also auch Karl Daxbacher bezwingen. Den Trainer-Sir aus Wien habe der kleine „Silbi“ ja schon als „junger Bua am Tivoli bewundert. Wie er bei der Wiener Austria den Kreativen um Herbert Prohaska und Co. den Rücken freigehalten hat, ist mir stark in Erinnerung geblieben.“ Und als Trainer habe Daxbacher „ja auch einiges gewonnen“.

Einer, der dem FC Wacker in den ersten beiden Saisonduellen erhebliche Probleme bereitete, heißt Christian Gebauer. Und der Flügelflitzer könnte mit seinem Tempo die Innsbrucker erneut vor unlösbare Aufgaben stellen. So schnell wie er ist beim FC Wacker keiner.

Für die WSG spricht auch die schnell gelungene Inte­gration der Neuzugänge: Flo Mader und David Gugganig werden heute in der Startformation erwartet. Ob es die angeschlagenen Benni Pranter und Lukas Katnik dorthin schaffen, entscheidet sich offiziell erst heute. „Ich lasse alle im Trüben fischen“, lachte Silberberger, der also auch auf einen gewissen Überraschungseffekt setzt.