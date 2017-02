Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Immer dann, wenn sich ein Hauch von Euphorie rund ums Tivoli bildet, stellt sich der FC Wacker selbst ein Bein. Knapp 6000 Zuschauer – fast doppelt so viel wie in den restlichen vier Spielen der Sky Go Erste Liga zusammen – überzeugten sich, dass den Schwarzgrünen gegen die Grünweißen nichts einfällt. Was nützt ein hoher Ballbesitz (57,6 Prozent), wenn das Fußball-Latein an der Strafraumgrenze endet. So holte sich der FC Wacker die dritte Derby-Watsch’n in dieser Saison ab und bewies den zahlreichen Fans eindrucksvoll, dass die Qualität bei Weitem nicht reicht, um in der Zweitklassigkeit vorne mitzumischen. Dass man dem „kleinen Bruder“ mit den bisherigen neun Derby-Punkten wichtige Luft im Abstiegsstrudel verschafft, ist gar kein Trost. Der kapitale Fehlstart in das Jahr 2017 macht die Lage beim Tiroler Traditionsklub auf allen Ebenen nur noch komplizierter.

15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer LASK – symptomatisch, dass Ex-Wacker-Profi Alex Riemann bei seinem Debüt für die Linzer gleich traf –, acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz heißt im Klartext: irgendwo im Nirgendwo der Sky Go Erste Liga ein trostloses Dasein fristen.

„Viel zu hektisch und dazu eine zu hohe Fehlerquote“, sah Karl Daxbacher als Ursache seines total verpatzten Trainer-Debüts im Tivoli. Auch Kapitän Alex Hauser konnte sich nicht so recht erklären, dass es gegen Wattens zum dritten Mal nicht klappte: „Es fehlte die nötige Ruhe und effektiv nach vorne waren wir halt auch nicht.“ Fakt bleibt, dass die Wattener viel richtig und die Innsbrucker zu viel falsch gemacht haben.

Die nächsten Wochen werden jedenfalls kein Honiglecken. Sportlich warten die Spitzenklubs LASK, Liefering und Austria Lustenau. Bis 15. März müssen die Lizenzierungsunterlagen an die Bundesliga geschickt werden. „Das wird eine echte Herausforderung“, gibt Gerhard Stocker offen zu: „Ich glaube schon, dass wir sie bekommen, aber ziemlich sicher mit Auflagen. Und das verursacht wieder zusätzliche Kosten. Es muss allen klar werden, dass der Profifußball in Innsbruck an der Kippe steht.“ Dem neuen Wacker-Präsidenten lag die Derby-Pleite natürlich im Magen: „Das macht es nicht leichter. Aber damit müssen wir jetzt leben. Abhaken und weiterarbeiten. Es gibt genug zu tun.“