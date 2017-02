Erfolgreicher Einstand von Zoran Barisic auf der Trainerbank des türkischen Erstligisten Kardemir Karabükspor: Seine Elf gewann am Sonntag das Heimspiel gegen Genclerbirligi Ankara mit 1:0 und liegt damit auf Rang acht. Der Ukrainer Jewgen Selesnew erzielte in der 39. Minute per Elfmeter das Siegestor.

Der ehemalige Rapid-Trainer Barisic hatte am Freitag vor einer Woche bei Karabükspor einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterschrieben und sah die Niederlage seines neuen Clubs am nächsten Tag in Antalya von der Tribüne aus. (APA)