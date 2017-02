St. Pölten - Sturm Graz hat auch das dritte Spiel des Kalenderjahres 2017 in der Bundesliga verloren. Die Grazer mussten sich am Sonntag trotz Führung bei Aufsteiger SKN St. Pölten mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Das entscheidende Tor für St. Pölten erzielte Manuel Hartl in der 93. Minute. Davor hatte Lonsana Doumbouya per Elfmeter (63.) einen Treffer von Christian Schoissengeyr (43.) egalisiert.

Durch die fünfte Pleite in den vergangenen sieben Runden verpasste Sturm auch den Sprung auf Tabellenplatz drei. Diesen nimmt mit zwei Zählern Vorsprung auf die Grazer trotz ihrer 1:3-Heimniederlage gegen Altach weiter die Austria ein. St. Pölten dagegen verschaffte sich im Kampf um den Klassenerhalt etwas Luft. Das Guthaben des Achten auf Schlusslicht Ried und Mattersburg beträgt jeweils vier Zähler. (APA)