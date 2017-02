London - Mit seinem Doppelpack für Manchester United im Ligacup-Finale hat Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic auch die letzten Skeptiker in England überzeugt. Ob der 35-jährige Schwede den "Red Devils" über die Saison hinaus erhalten bleibt, ist aber weiter offen. Sein Vertrag läuft vorerst nur bis Saisonende. "Nichts ist entschieden", erklärte Ibrahimovic am Sonntag. "Wir werden abwarten und dann sehen."

Ibrahimovic hatte im Sommer von Paris St. Germain kommend bei United angeheuert. Sein Vertrag beinhaltet eine Option, die dank Toren und Einsätzen bereits eine Verlängerung um ein Jahr ermöglichen würde. Ibrahimovic ziert sich derzeit aber noch, diese zu unterschreiben.



Die letzten Zweifel an seiner Qualität sind mittlerweile auch auf der Insel verflogen. 26 Tore hat der Schwede in 38 Pflichtspielen für United bisher erzielt. "Die Leute sagen immer, ich habe einen schwierigen Charakter. Aber trotzdem habe ich überall, wo ich war, gewonnen", betonte Ibrahimovic. Der mit einem 3:2 gegen Southampton fixierte Ligacup war bereits der 32. Titelgewinn in seiner Karriere. (APA)