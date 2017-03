Die Schlagzeilen um Ihre Person reißen nicht ab. Sie sind auf der rechten Außenbahn des FC Schalke gesetzt. Welcher Titel gefällt Ihnen besser: Marathon-Mann oder erfolgreichster Saisontorschütze (5x Meisterschaft, 1x DFB-Cup, 1x Europa League)?

Alessandro Schöpf: Das passt beides ganz gut und ich kann mit beiden Aspekten sehr gut leben (lacht).

Kreativspieler sind nicht immer als Laufwunder bekannt. Sie spulen gegenwärtig öfters bis zu 13 Kilometer ab. Wie hat sich das entwickelt?

Schöpf: Meine Außenposition im 3-5-2-System ist prädestiniert für viel Laufarbeit. Das liegt mir und ich fühle mich wohl. Die Ausdauer wurde mir schon in die Wiege gelegt, alles andere ist natürlich hartes Training. Und ich habe das Glück, länger nicht verletzt gewesen zu sein.

Noch hat Schalke die Dreifach-Belastung, wie pflegen Sie Ihren Körper?

Schöpf: Wir haben einen Ernährungsberater. Der Rest ist viel schlafen, viel trinken und so gut wie möglich regenerieren.

Heute steht auf der rechten Flanke wieder Schwerstarbeit an, egal ob Ihr angeschlagener ÖFB-Teamkollege David Alaba kommt und dessen Vordermann Costa oder Ribery heißt.

Schöpf: Wir wissen noch nicht, wer spielt. Aber ich nehme es, wie es kommt und versuche mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

Sie haben die Nachwuchsakademie des FC Bayern durchlaufen. Genießen diese Partien in München einen besonderen Wert?

Schöpf: Es ist immer wieder etwas anderes, zu jenem Verein zurückzukommen, der einen ausgebildet hat. Aber ich bin momentan auf Schalke sehr glücklich. Und es geht um das Ticket fürs Halbfinale. Wenn wir die Leistung aus der Meisterschaft (1:1-Remis bei den Bayern, Anm.) wiederholen können, ist ein Aufstieg möglich. Wir fühlen uns in der Außenseiterrolle in jedem Fall wohl und wollen einen richtigen Pokalfight abliefern.

Geistert eine spätere Rückkehr zu den Bayern durch Ihren Kopf?

Schöpf: So weit in die Zukunft schaue ich sicher nicht. Ich trage Königsblau und genieße das. Wir sollten uns natürlich in der Meisterschaft weiter hocharbeiten. Was die Zukunft bringt, beschäftigt mich nicht. Im Fußball kann doch alles und oft sehr schnell passieren.

Hat es zuletzt Kontakt zu ÖFB-Teamchef Marcel Koller gegeben?

Schöpf: Er hat ein Meisterschaftsspiel von Schalke besucht und wir haben uns ausgetauscht. Nach meinem Ausschluss im U21-Team in Spanien bin ich für das WM-Quali-Spiel gegen Moldawien (24.3.) leider gesperrt. Da kann man nichts machen ...

Nur vier Tage später (28.3.)würde im Tivolistadion das Freundschaftsspiel gegen Finnland steigen. Da hätten Sie sozusagen Heimvorteil?

Schöpf: Stimmt. Wir werden sehen, ob ich im erweiterten Kader dabei bin. Ich würde natürlich sehr gerne zuhause spielen.

Dann werden jene, die ein Schöpf-Trikot wollen, wieder Schlange stehen?

Schöpf: Die Liste ist momentan recht lang (lacht). Ich bleibe bescheiden und versuche, mein Bestes zu geben.

Das Gespräch führte Alex Gruber