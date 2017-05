Barcelona – Auf dem Platz sind sie Rivalen, an einer Bushaltestelle in Barcelona werden Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zu einem Liebespaar: Ein Bild der sich küssenden Fußball-Stars sorgt vor dem Duell ihrer beiden Spitzenclubs für Diskussionen in sozialen Netzwerken.

Das Werk des Straßenkünstlers Tvboy an einer Bushaltestelle im Zentrum Barcelonas zeigt Ronaldo eng umschlungen mit dem argentinischen Stürmer, der auf Zehenspitzen steht und eine Rose in der Hand hält. Zwischen ihnen liegt ein Fußball. Der Italiener Tvboy erklärte, er habe sich davon inspirieren lassen, dass der „Clasico“ zwischen den großen Rivalen am Tag des Sant Jordi, dem Tag der Verliebten, stattfindet.

Seine Botschaft angesichts all der Gewalt im Fußball laute: „Nehmt es gelassener, mit Ironie“, betonte Tvboy. Er wisse, dass Messi und Ronaldo Rivalen seien und „sich niemals küssen würden“. Aber Kunst müsse „überraschen und provozieren“. Sein jüngstes Werk ist Teil der Serie „Liebe ist blind“, die er während des US-Präsidentschaftswahlkampfs mit einem Bild der sich küssenden Gegner Donald Trump und Hillary Clinton gestartet hatte. (APA/AFP)