Von Alex Gruber

Wattens – Der FC Wacker wurde in dieser Saison viel gescholten, die WSG Wattens viel gelobt. Am gestrigen Abend war der Spieß in dieser Hinsicht sehr früh umzudrehen. Nach 37 Minuten stand es 4:0 für die Innsbrucker, die im Saisonfinish die Verjüngungskur entdeckt haben. Aber der Reihe nach:

Ein verlorener Pressball leitete das WSG-Unglück ein, Patrick Eler drückte mit links fast aus dem Stand aus gut 20 Metern ab – 1:0. Nur vier Minuten später hatte Rechtsaußen Florian Jamnig – der hatte diese Saison unter den drei Trainern im Herbst und zu Frühjahrsbeginn auch unverständlich viele Auszeiten – nach Eler-Zuspiel Platz und Raum, um nach einem kurzen Haken mit links einzuschieben – 2:0. Und in Minute 26 steckte Armin Hamzic nach Gebauer-Fehlpass perfekt den Ball in die Gasse auf Torjäger Eler, der mit dem ersten Kontakt traf – 3:0.

Wattens hatte durch Milan Jurdik und Benni Pranter Chancen, die beste nach einem Neurauter-Kopfball den Wacker-Goalie Lukas Wedl mit einem tollen Reflex parierte (36.). Quasi im Gegenzug schien das vierte Saisonderby dann endgültig erledigt. Turbo Jamnig ließ Wattens-Verteidiger Gugganig im Sprint locker stehen, die Flanke verwertete Eler perfekt per Kopf – 4:0 (37.), der 19. Saisontreffer des Slowenen, der jetzt auch in der Torschützenliste der Sky Go Erste Liga führt. Dass Eler von mehreren Klubs umworben wird, ist bei dieser Kaltschnäuzigkeit und Trefferquote selbstredend. Das würde einen etwaigen neuen Klub aber eine ganze Stange Geld (Transferwert ca. 350.000 €) kosten.

Das Wattener-Taktikkorsett ließ gestern zu viele Räume offen, die Korrekturen (von Dreier- auf Viererkette) schienen zu spät zu kommen. Der FC Wacker tanzte nach dem Ausfall von Christoph Freitag mit einer jungen Mittelfeldreihe um Kerschbaum, Hamzic (beide 23), Dorta und Pirkl (beide 20) sowie Jamnig (26) an. Und hinten trug plötzlich der wie Jamnig zuvor ebenfalls vielfach „Geächtete“ Sebastian Siller die Kapitänsbinde. Der Fußball ist und bleibt ein schnelllebiges Geschäft.

Der Doppeltausch von Wattens-Coach Thommy Silberberger kam zur Pause mit Ansage, Altspatz Martin Svejnoha (39) löste den überforderten Gugganig ab, Lukas Katnik kam für Drazen Kekez und feuerte nach dem Wechsel den ersten nennenswerten Schuss (47.) ab. Den ersten WSG-Treffer besorgte dann die Liga-bekannte Flügelzange: Pranter bediente Kollege Gebauer, der die Kugel mit Übersicht im langen Eck unterbrachte (1:4/49.).

Nach knapp einer Stunde brachte Wacker-Coach Karl Daxbacher Routinier Jürgen Säumel. Wattens gab sich nicht auf und kam nach Mader-Freistoß zu einem weiteren Treffer durch Doppeltorschütze Gebauer (2:4/71.). Bei einem Pranter-Freistoß lag sogar das 3:4 in der Luft, auch Katnik und Svejnoha klopften im Finish noch an. Die Moral war ungebrochen. Ein Kobleder-Eigentor brachte tatsächlich noch das 3:4 (91.). Das Ende einer irren Partie.