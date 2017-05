Gelsenkirchen/Freiburg im Breisgau – RB Leipzig ist weiter klar auf Kurs direkte Qualifikation für die Champions League. Nach dem 1:1 (1:0) beim FC Schalke 04 (Alessandro Schöpf ab 49.) zum Abschluss des 30. Spieltags in der deutschen Bundesliga haben die zweitplatzierten Sachsen (Marcel Sabitzer spielte durch, Stefan Ilsanker ab 76.) sieben Punkte Vorsprung auf Rang vier. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt acht Zähler. Für Schalke wird die Europapokalteilnahme bei sechs Punkten hinter Platz sechs dagegen immer unrealistischer. Timo Werner brachte RB am Sonntag vor 60.916 Zuschauern in der 14. Minute in Führung, Klaas Jan Huntelaar glich kurz nach der Halbzeitpause aus (46.).

Leverkusen mit Blick nach unten

Mit einem 2:1 (1:0) gegen Bayer Leverkusen hat der SC Freiburg am Sonntag Rang sechs in der deutschen Bundesliga und damit seine Europacupambitionen unterstrichen und den Gästen um Österreichs Legionäre Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic wohl endgültig die Hoffnung auf die Teilnahme an der Europa League genommen.

Vor 24.000 Zuschauern im Schwarzwald-Stadion sorgten Nils Petersen (11.) und Pascal Stenzel (88.) für die Freiburger Tore. Der Ausgleich per Foulelfmeter von Kevin Volland war zu wenig für Bayer (60.). Dragovic spielte durch, Baumgartlinger bis zur 90. Minute.

Leverkusen fehlen nun schon acht Zähler auf die internationalen Plätze - auf den Relegationsplatz und den FC Augsburg dagegen sind es weiter nur vier Punkte Vorsprung. (APA/dpa)