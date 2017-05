Madrid - Fußball-Superstar Lionel Messi hat seinem FC Barcelona im „Clasico“ gegen Real Madrid in der 92. Minute noch den Sieg beschert. Der Argentinier traf am Sonntag in Madrid in der Nachspielzeit für die numerisch überlegenen Gäste. Die Meisterschaft ist damit wieder offener geworden: Barcelona übernahm die Tabellenführung vor den punktgleichen Madrilenen, die ein Spiel weniger absolviert haben.

Messi hatte für seine Mannschaft in der zum „Spiel der letzten Chance“ hochstilisierten Duell bereits in der ersten Hälfte getroffen, als er nach 33 Minuten das 1:1 besorgte. Casemiro (28.) hatte die Hausherren zuvor in Führung gebracht.

In der 73. Minute brachte der Kroate Ivan Rakitic mit einem Weitschuss Barcelona erstmals in Front, keine fünf Minuten später sah Real-Kapitän Sergio Ramos die Rote Karte für ein grobes Foul an Messi. James Rodriguez erzielte in der 85. Minute den 2:2-Ausgleich.

Mit seinem 500. Tor in einem Pflichtspiel für Barcelona überragte am Schluss aber wieder einmal Messi alle anderen. „Er ist der allerbeste in der Geschichte des Fußball“, meinte Rakitic nachher im Fernsehinterview auf spanisch. (APA)